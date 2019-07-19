Сати Казанова вслед за Боней предстала в образе «старушки»

При этом экс-участница группы «Фабрика» заверила, что еще долго будет выглядеть молодо и свежо.

36-летняя Сати Казанова вслед за экс-участницей «Дома-2» Викторией Боней приняла участие в звездном фоточеллендже, искусственно «состарив» свое фото. В кадре девушка предстала с глубокими морщинами на лице, припухшими веками, носогубными складками и гусиными лапками в уголках глаз. При этом знаменитость уверена, что еще долго будет выглядеть молодо и свежо.

«Знаю, что, во первых, стареть я буду иначе, а во вторых, и в главных, я долго-долго буду еще молода-свежа. Для этого у меня есть все инструменты: питание, медитации, радость в сердце, любовь, благодарность, техники омоложения, супер-крема», — добавила Сати.

В свою очередь, Виктория Боня полагает, что такие глубокие морщины появятся у нее только после того, как отпразднует свой 100-летний юбилей. Модель не раз говорила о том, что выглядит значительно лучше многих юных девушек.

Напомним, что ранее свои «состаренные» лиц на фото показывали: актриса Кристина Асмус, шоумен Гарик Харламов, партнерша Али Эрсана Дуру по сериалу «Султан моего сердца» Александра Никифорова, телеведущий Андрей Малахов, Агата Муцениеце и многие другие.