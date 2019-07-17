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Без морщин и седины: Безрукова и Галкин «омолодили» себя на фото

Среди знаменитостей нашлись и те, кто не стал участвовать в челлендже на искусственно «состаренные» лица.

Без морщин и седины: Безрукова и Галкин «омолодили» себя на фото
Ирина Безрукова (Фото: Globallookpress.com)

Актриса Ирина Безрукова, как и супруг Аллы Пугачевой — шоумен Максим Галкин — не стала участвовать в челлендже на искусственно «состаренные» лица. В отличие от других знаменитостей — Агаты Муцениеце, Кристины Асмус, Гарика Харламова, Виктории Бони, Яны Рудковской, Евгения Плющенко — Безрукова и Галкин решили «омолодиться» на фото также с помощью специального приложения на смартфоне.

Пока одни показывали себя с сединами и мимическими морщинками, Ирина и Максим опубликовали отретушированные фото, продемонстрировав свою «вторую молодость». К слову, сама Безрукова тщательно следит за своей внешностью. Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев говорил о том, что многие сверстницы актрисы могли бы брать с нее пример.

«Я, лет через двадцать в новой своей «молодости». Думаю, через тридцать лет придумают как наращивать теломеры-ДНК, изобретут «молодильное» средство… И люди перестанут быстро стариться!! Главное сохранить ум, и не впасть в детство», — не без иронии подметила Ирина.

Максим Галкин показал себя без морщин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

К слову, Безрукова старается следить за своим рационом. Также актриса советует не забывать о пользе полноценного отдыха и сна.

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звездный стильИрина БезруковаМаксим Галкинпопулярный челлендж

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Без морщин и седины: Безрукова и Галкин «омолодили» себя на фото
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