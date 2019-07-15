Асмус вслед за другими звездами реалистично «состарила» себя

31-летняя актриса показала, как будет выглядеть в пожилом возрасте.

Кристина Асмус — успешная и востребованная актриса, счастливая жена и мама. Девушке всего 31 год, но она уже сейчас, вслед за другими отечественными звездами, захотела посмотреть, как же все-таки будет выглядеть в старости.

Для этого Асмус использовала специальный фильтр, который превращает пользователей в пожилых людей. Фотографию с результатом Кристина опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

«Побочка от Хлоргексидина», — подписала актриса снимок, на котором она выглядит как 80-летняя пенсионерка. Говоря о хлоргексидине, Асмус имеет в виду средство, благодаря которому избавилась от проблемной кожи. Об этом девушка рассказывала ранее у себя на странице.

Многие поклонники оценили юмор Кристины и отметили, что она будет весьма милой старушкой.

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«Вам старости нечего бояться))) милая старушка», «Главное, зубы сохранились))», «Какая милая», «Красивая бабка», «И даже так очаровательна», «Все равно красавица», — написали фанаты в комментариях.

Напомним, что ранее «состаренный» фильтр уже опробовали супруг Кристины Асмус, юморист Гарик Харламов, Вадим Галыгин, Светлана Иванова, Юлия Хлынина, Алексей Мерзликин и многие другие.