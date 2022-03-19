Новости шоу-бизнеса: Пугачеву и Галкина поймали на прогулке по Израилю, лыжница Степанова заклеймила Валиеву за допинг, музыкальный критик высказался о заработке Меладзе

Все важные новости 18 марта о звездах, которые вы могли пропустить.

Алла Пугачева продолжает отдыхать в Израиле. На днях ее поймали в объектив прогуливающейся по улицам Кесарии с семьей — мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. А в это время олимпийская чемпионка Вероника Степанова осудила Камилу Валиеву за допинг-скандал в Пекине. Об этом и не только — наш дайджест новостей шоу-бизнеса за 18 марта.

Пугачеву с Галкиным поймали в Израиле

О том, что Алла Пугачева покинула страну, заговорили после того, как ее вместе с семьей сфотографировали в аэропорту. По слухам, примадонна скрылась в Израиле. Так и оказалось: накануне женщину, которая поет, поймали в объектив фотокамеры случайные прохожие.

Звезда вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри прогуливалась налегке по улицам Кесарии.

Глеб «Клубничка» Жемчугов женился

Скандальная звезда «Дома-2» Глеб Жемчугов, наиболее известный как Глеб Клубничка, женился. Его избранницей стала Анастасия Роинашвили. Новобрачный сам сообщил об этом поклонникам в своем микроблоге. Оказалось, что жена взяла его фамилию, хотя планировалось наоборот – он хотел стать Роинашвили.

Критик Остудин о заработках оскандалившихся Меладзе

Музыкант Валерий Меладзе — гражданин России. А вот его брат Константин — киевлянин. Он живет в столице Украины и женат на украинке Вере Брежневой. Поэтому Константин Меладзе большую часть времени проводил в последние годы именно на там.

После начала спецоперации России на Украине Валерий Меладзе негативно высказался о действиях наших властей. При этом и он, и его брат неплохо зарабатывали здесь — об этом рассказал музыкальный критик Алексей Остудин.

Валерия и Иосиф Пригожин покинули Москву

Певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин покинули Москву уже во второй раз за последнее время. В «Телеграме» исполнительница разместила видеозапись из московского аэропорта. На фоне массового исхода звезд из России такие новости вызывают повышенный интерес у читателей.

Оказалось, что на этот раз звезды летят не в Израиль, как ранее. У них намечено выступление в Северной столице.

Степанова заклеймила Валиеву из-за допингового скандала на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в Пекине по лыжным гонкам Вероника Степанова в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» негативно высказалась о фигуристке Камиле Валиевой. Фигуристка, напомним, угодила в допинг-скандал на зимней Олимпиаде.

«Она представляет нашу страну. И тогда это было клеймо на нашу страну. Ага, опять допинг. Вот, пожалуйста», — заклеймила Валиеву спортсменка.

Звезды продолжают покидать нашу страну

Российские звезды продолжают массово покидать страну. Одни свое местонахождение не скрывают, подчеркивая, что это запланированная поездка, другие утаивают отъезд за границу.

«Вторая волна» исхода селебрити включает имена таких деятелей, как Семен Слепаков, Ольга Бузова, Джиган с семьей, Жасмин.

В какой стране находится Шепелев

Вдовец Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев несколько дней не выходил на связь с подписчиками в микроблоге. У фолловеров за это время накопилась масса вопросов, главный из которых – не покинул ли он страну, как это сделали многие его коллеги по цеху.

Шепелев лаконично ответил на него: «Уехали мы или нет. Нет. Наверное, следует написать об этом пост». Он пообещал вскоре дать развернутый ответ с объяснением своей позиции на эту тему.

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