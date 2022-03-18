Галкин — в шортах, Примадонна — в джинсах: семейство Аллы Пугачевой прогуливается по Кесарии

Вместе с ними в отпуске находятся дети – Лиза и Гарри Галкины.

В телеграм-канале «НеМалахов» появилось фото мирно прогуливающихся по улочкам израильской Кесарии семьи певицы Аллы Пугачевой.

На кадре можно увидеть Примадонну отечественной эстрады в джинсах и кофте. Максим Галкин для прогулки выбрал шорты и футболку, но накинул кофточку. В Кесарии днем с среднем 15 градусов тепла.

На прогулке звезд сопровождают их дети – Лиза и Гарри Галкины. Гарри в джинсах и футболке, Лиза в спортивном костюме. Заметим, что учеба в Первом московской гимназии уже идет, однако дети звезд прогуливают уроки.

Напомним, что Алла Пугачева не так давно выходила на связь с подписчиками. Она отмечала, что речи о ее эмиграции не идет. Она обязательно вернется в родную страну. Правда, когда это случится – неизвестно.

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