«Они зарабатывали здесь очень много денег»: критик Остудин высказался о братьях Меладзе

Музыкальный критик Алексей Остудин заявил, что братья Меладзе, Валерий и Константин, получали солидные деньги в России.
«Да, они зарабатывали здесь очень много денег, но не потому, что захватили рынок. Они предоставляли качественный и интересный продукт. В самых разных жанрах: рок, поп».
Как заметил Остудин, Валерий Меладзе — гражданин России. А вот его брат Константин — киевлянин. Он живет в столице Украины и женат на украинке — певице Вере Брежневой. Поэтому Константин Меладзе большую часть времени проводил в последние годы именно на Украине, сообщает МК.ru.
Напомним, что в последнее время многие концерты Валерия Меладзе в России были отменены. Ранее он открыто не поддержал спецоперацию в Донбассе.
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