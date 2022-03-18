«Они зарабатывали здесь очень много денег»: критик Остудин высказался о братьях Меладзе

Как он заметил, эти люди представляли качественный и интересный продукт.

Музыкальный критик Алексей Остудин заявил, что братья Меладзе, Валерий и Константин, получали солидные деньги в России.

«Да, они зарабатывали здесь очень много денег, но не потому, что захватили рынок. Они предоставляли качественный и интересный продукт. В самых разных жанрах: рок, поп». Алексей Остудин

Как заметил Остудин, Валерий Меладзе — гражданин России. А вот его брат Константин — киевлянин. Он живет в столице Украины и женат на украинке — певице Вере Брежневой. Поэтому Константин Меладзе большую часть времени проводил в последние годы именно на Украине, сообщает МК.ru.

Напомним, что в последнее время многие концерты Валерия Меладзе в России были отменены. Ранее он открыто не поддержал спецоперацию в Донбассе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.