Ургант, Слепаков, Макаревич: кто еще из звезд уехал из России после событий на Украине

Оглашаем еще один список звезд, устроивших себе так называемые каникулы.

Российские звезды продолжают покидать страну. Кто-то не знает, как сложится его судьба дальше и не берет обратный билет. Другие признаются, что просто улетели на каникулы. Ироничные пользователи Интернета пишут, что так селебритис пережидают тяжелые времена.

Слепаков, Ургант, Макаревич и Жасмин – в Израиле

В начале марта в Инстаграме, который недавно заблокировали по требованию Роскомнадзора, перестали появляться посты юмориста Семена Слепакова. Как рассказали его друзья, Семен улетел в Израиль. Впрочем, вскоре комик поспешил объясниться.

«Тут пишут, что Слепаков покинул Россию – тайно, без объяснений, не пояснив цель поездки. Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же делал это явно с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал «Комсомольскую правду», а тут вдруг сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления», — написал Семен в соцсетях.

В Израиле вместе с семьей сейчас также находится телеведущий Иван Ургант. На время спецоперации выпуск всех развлекательных программ на Первом канале, в том числе и шоу «Вечерний Ургант», приостановлен. Однако недавно юморист вышел с поклонниками на связь, заверив их, что его отпустили в отпуск, и он скоро вернется.

Певица Жасмин также выбрала для отдыха Иерусалим. Артистка заверила подписчиков, что поездка была запланированной. Мол, Жасмин недавно потеряла отца и хочет побыть с родственниками, которые как раз живут в Израиле.

«Мне никогда не будет стыдно за то, что я из России. Мы уехали как было запланировано еще в начале года и скоро вернемся по тому же плану. А пока здесь, на Святой Земле, я просто помолюсь за всех нас», — отметила певица.

Как сообщают СМИ, на Святой Земле продолжают оставаться и Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой.

Украинский певец Андрей Данилко, более известный, как Верка Сердючка, в интервью журналистам подчеркнул, что отъезд звездной семьи нельзя назвать спонтанным.

«Я разговаривал с Максимом Галкиным, они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нет…» — сказал Андрей Данилко.

К артистам, обосновавшимся в Израиле, присоединился и солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Тем более что он женат на 37-летней гражданке этой страны Эйнат Кляйн и готовится стать отцом.

Ольга Бузова – в ОАЭ

А вот Ольга Бузова, также устроившая себе отпуск, выбрала Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас телеведущая очень переживает из-за блокировки Инстаграма Роскомнадзором. Ее аудитория в этой соцсети насчитывала 23 миллиона подписчиков, тогда как в Телеграм за ней «переехало» около 760. 000 человек. Как пишут СМИ, доход Бузовой от рекламы в Инстаграм только в прошлом году составил 55 миллионов рублей. Неудивительно, что на видео, где телеведущая прощалась с любимой соцсетью, она не могла сдержать слез…

А где Джиган и Оксана Самойлова?

Из страны также уехали рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова. Правда, звездное семейство не называет место пребывания.

«Как вы поняли, за моей спиной лето. Мы уехали из Москвы, но не навсегда. Мы просто уехали в отпуск, у детей каникулы. Мы просто отдыхаем», — объяснила Оксана Самойлова своим подписчикам.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!