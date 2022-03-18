«Клеймо на нашу страну»: лыжница Степанова осудила Валиеву за допинговый скандал на Олимпиаде

Как отметила спортсменка, фигуристка прекрасно знала, на что идет.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» негативно высказалась о фигуристке Камиле Валиевой, которая угодила в допинговый скандал на зимней Олимпиаде в китайском Пекине.

«Камила Валиева. Ей сколько? 14, 15, 16 лет. Да будь ей хоть 30 лет. Она представляет нашу страну. И тогда это было клеймо на нашу страну. Ага, опять допинг. Вот, пожалуйста». Вероника Степанова

По словам Степановой, Валиева должна понимать, что несет ответственность. «Она знала, на что идет. Она едет на Олимпиаду. Она олимпийская спортсменка», — заметила лыжница.

Напомним, что Камила Валиева выиграла в командных соревнованиях в Пекине. Затем случился скандал с допингом. В итоге фигуристка не справилась с давлением и в личном турнире осталась без медали.

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