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Валерия и Иосиф Пригожин покинули Москву во второй раз за последнее время

Певица опубликовала в «Телеграме» кадры из аэропорта.

Валерия и Иосиф Пригожин покинули Москву во второй раз за последнее время
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Globallookpress.com

Певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин покинули Москву уже во второй раз за последнее время. В «Телеграме» исполнительница разместила видеозапись из московского аэропорта.

«Мы улетаем в Санкт-Петербург».

Валерия

«Ну могу проехать. А завтра какой день?» — говорит на кадрах записи Пригожин.

Напомним, что не так давно Иосиф Пригожин и Валерия улетали на несколько дней в Израиль. У продюсера в этой стране много родственников. Через несколько дней они вернулись в столицу. При этом некоторые поклонники считали, что они эмигрировали и уже не вернутся. Звезды, однако, посрамили скептиков.

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Тэги

ВалерияИзраильИосиф ПригожинМоскваСанкт-Петербург