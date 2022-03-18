Валерия и Иосиф Пригожин покинули Москву во второй раз за последнее время

Певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин покинули Москву уже во второй раз за последнее время. В «Телеграме» исполнительница разместила видеозапись из московского аэропорта.

«Мы улетаем в Санкт-Петербург». Валерия

«Ну могу проехать. А завтра какой день?» — говорит на кадрах записи Пригожин.

Напомним, что не так давно Иосиф Пригожин и Валерия улетали на несколько дней в Израиль. У продюсера в этой стране много родственников. Через несколько дней они вернулись в столицу. При этом некоторые поклонники считали, что они эмигрировали и уже не вернутся. Звезды, однако, посрамили скептиков.

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