Глеб Жемчугов из «Дома-2» женился на Насте Роинашвили

В эту пятницу, 18 марта, стали мужем и женой бывшие участники «Дома-2» Глеб Жемчугов и Анастасия Роинашвили. Настя после бракосочетания, которое состоялось в Севастополе, взяла фамилию мужа.
Радостной новостью молодожены поделились со своими поклонниками сами. Глеб Жемчугов поделился в микроблоге видео, на котором запечатлен фрагмент торжественной регистрации брака.
Сотрудница одного из ЗАГСов Севастополя объявила, что брак между Глебом Жемчуговым и Настей Роинашвили зарегистрирован.
«Жемчуговы, 18.03.2022», — подписал видео Глеб Жемчугов.
Напомним, роман между ним и Настей Роинашвили возник на новом «Доме-2», куда Глеб Жемчугов пришел в качестве старого участника, чтобы поддержать обновленный проект.
Для него это второй брак. Ранее Глеб Жемчугов был женат на танцовщице Ольге Ветер, у пары есть шестилетний сын Миша.
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