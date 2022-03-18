Глеб Жемчугов из «Дома-2» женился на Насте Роинашвили

В эту пятницу, 18 марта, стали мужем и женой бывшие участники «Дома-2» Глеб Жемчугов и Анастасия Роинашвили. Настя после бракосочетания, которое состоялось в Севастополе, взяла фамилию мужа.

Радостной новостью молодожены поделились со своими поклонниками сами. Глеб Жемчугов поделился в микроблоге видео, на котором запечатлен фрагмент торжественной регистрации брака.

Сотрудница одного из ЗАГСов Севастополя объявила, что брак между Глебом Жемчуговым и Настей Роинашвили зарегистрирован.

«Жемчуговы, 18.03.2022», — подписал видео Глеб Жемчугов.

Напомним, роман между ним и Настей Роинашвили возник на новом «Доме-2», куда Глеб Жемчугов пришел в качестве старого участника, чтобы поддержать обновленный проект.

Для него это второй брак. Ранее Глеб Жемчугов был женат на танцовщице Ольге Ветер, у пары есть шестилетний сын Миша.

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