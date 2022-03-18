«Уехали мы или нет»: Дмитрий Шепелев впервые заговорил о том, в какой стране находится он и его семья

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев пообещал все объяснить чуть позже.

За три минувшие недели Россию покинуло большое число известных людей. Все они утверждают, что уехали на время, поскольку у них сейчас случился либо отпуск, либо каникулы у детей.

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, который несколько дней не выходил на связь с подписчиками его микроблога, вдруг решил вернуться к своей аудитории. У поклонников за это время накопилось к нему огромное количество вопросов. Самый популярный среди них — где сейчас находится Дмитрий Шепелев и его семья.

Дмитрий Шепелев ответил лаконично, пообещав, что через некоторое время даст развернутый ответ с объяснением своей позиции.

«Очень много вопросов, уехали мы или нет. Нет. Наверное, следует написать об этом пост», — поделился Дмитрий Шепелев.

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Напомним, Россию покинули Максим Галкин и Алла Пугачева, Ксения Собчак, Иван Ургант, Семен Слепаков и ряд других знаменитостей.

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