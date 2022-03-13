«В постели с твоей женой»: бойфренд Ким Кардашьян жестко прошелся по самолюбию Канье Уэста

Новый бойфренд Ким Кардашьян, комик Пит Дэвидсон больно ударил по самолюбию бывшего мужа своей возлюбленной, рэпера Канье Уэста.

13 марта приятель и коллега Дэвидсона Дэйв Сайрус выложил в Instagram скриншоты якобы переписки Пита и Канье, в которой первый откровенно унижает второго.

«Пожалуйста, остановись на секунду и успокойся… Я решил, что больше не позволю тебе так с нами обращаться, и я перестал молчать. Вырасти уже, черт возьми», — написал Дэвидсон.

А когда Уэст спросил, где тот находится, комик загрузил фото из кровати и написал: «В постели с твоей женой».

«Рад видеть, что ты выписан из больницы и прошел реабилитацию», — попытался парировать рэпер.

Далее Дэвидсон заявил, что действия Канье его не напугали. По его мнению, это было мелочно и стыдно. В ответ набожный Уэст пригласил оппонента встретиться на воскресной службе в церкви. Пит заявил, что ему не нужно выносить этот конфликт в публичное пространство. Якобы он даже запретил своим коллегам из юмористического шоу Saturday Night Live сочинять шутки про ревнивого рэпера, чтобы не высмеивать его на всю страну.

«Они хотели сделать это в течение нескольких месяцев, но я не позволял стендап-комикам говорить о тебе, потому что я не хочу, чтобы отец моих дочерей выглядел плохо», — заявил Пит, добавив, что он не будет таким добреньким, если Канье продолжит травить его в соцсетях.

Напомним, в 2021 году телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян запустила бракоразводный процесс с Канье Уэстом, и пока в суде решались юридические детали, муж и жена начали крутить романы на стороне. У рэпера было несколько девушек, но когда пошел слух, что его жена встречается с комиком Питом Дэвидсоном, он начал угрожать сопернику расправой. Комедианту даже пришлось удалить свою страницу в Instagram.

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Недавно Уэст выпустил клип, в котором он «хоронит» Дэвидсона. Последнему, похоже, надоело молчать и прятаться, и он тоже пошел в атаку, но в личных сообщениях.

Добавим, что у разведенной пары осталось четверо маленьких детей, с которыми Канье все труднее увидеться. Фраза про «отца моих дочерей», наверняка, была тяжелым ударом для музыканта.

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