«Если это похоже на будущее, оно мне нравится»: Джулия Фокс рассказала о романе с бывшим мужем Ким Кардашьян

Джулия Фокс рассказала о романе с бывшим мужем Ким Кардашьян. Актриса вместе с репером Канье Уэстом снялась в романтической фотосессии и рассказала об их свидании. Пара встретилась в Майами и, по признанию Фокс, между ними сразу прошла искра.

«Он смешил меня и моих друзей всю ночь, мы танцевали и улыбались», — рассказала актриса изданию Interview.

После пара побывала в Нью-Йорке на театральной постановке «Игра в раба». Позже пара поужинала в ресторане и отправилась в гостиничный номер, который Канье Уэст набил вещами специально для Джулии Фокс.

«Это был сюрприз. Кто делает такое на втором свидании? И вообще на свидании. У нас все идет естественным образом. Не знаю, куда мы движемся, но если это похоже на будущее, оно мне нравится», — поделилась актриса.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст расстались ещё в начале прошлого года. Рэпер всячески пытался вернуть супругу, но модель совет недавно официально подала на развод.

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