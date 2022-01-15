«Я просто не могу зайти»: Ким Кардашьян не дает видеться с детьми Канье Уэсту

Ким Кардашьян не дает видеться с детьми Канье Уэсту. Пара уже стала выяснять вопросы об опеке над четырьмя наследниками. Рэпер намерен и дальше принимать активное участие в жизни и воспитании детей. Чтобы быть ближе к детям, Канье даже купил дом по соседству. Похоже, что у Ким другая точка зрения. Уэст не смог войти в дом бывшей жены, когда там находился ее возлюбленный Пит Дэвидсон.

«Я чувствовал себя странно: я — самый богатый темнокожий мужчина, отец Норт. Но служба безопасности помешала мне войти к дочери. При этом я услышал, что новый бойфренд Ким находится внутри дома, а я просто не могу туда зайти», — цитирует рэпера Daily Mail.

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Инсайдеры рассказали, что модель просила бывшего мужа предупреждать свои визиты звонком, чего он в этот раз не сделал. Кардашьян объяснила такое требование тем, что так ей будет удобно планировать свой день.

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