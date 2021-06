«Чувствую себя неудачницей»: Ким Кардашян призналась, почему Канье Уэсту будет лучше с другой женщиной

Модель и экс-жена музыканта Канье Уэста — Ким Кардашьян — назвала причину расставания с рэпером.

Напомним, после семи лет брака Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись. Для многих поклонников экс-пары это стало ударом. Фанаты недоумевают, что стало причиной кризиса в отношениях.

Недавно сестра Ким — Хлои — рассказала в эфире шоу Keeping Up With The Kardashians, что артистка пыталась изо всех сил спасти свой брак. Сама же Ким отрицает любую борьбу за союз.

«У него должна быть жена, которая поддерживает каждое его движение, путешествует с ним и делает все, а я так не могу. Я чувствую себя гребаной неудачницей, и это уже третий гребаный брак. Да, я чувствую себя гребаной неудачницей», — призналась Ким своей сестре.

Отметим, у Ким и Канье четверо детей: семилетняя дочь Норт, пятилетний сын Сэйнт, трехлетняя дочь Чикаго и двухлетний сын Псалм.

