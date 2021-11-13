«Он заставляет ее смеяться»: знакомые Ким Кардашьян рассказали о ее новом избраннике

Американская звезда не успела развестись с Канье Уэстом, но уже снова влюблена.

Знакомые Ким Кардашьян рассказали о ее новом избраннике. Приближенные к модели убеждены, что девушка влюблена в актера Пита Дэвидсона. Бойфренд моложе Кардашьян на 12 лет.

«Он заставляет ее смеяться», — поделились инсайдеры с изданием Us Weekly.

Ким и Пит начали встречаться совсем недавно. Пара должна была сниматься в скетче для шоу Saturday Night Life. Актеры должны были сыграть Алладина и Жасмин. Сценарий предусматривал поцелуй героев. Еще на репетициях Ким и Пит сблизились.

Напомним, в феврале этого года Ким Кардашьян и Канье Уэст приняли решение развестись. Пара была в браке семь лет. У бывших супругов четверо детей.

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