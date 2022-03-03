Страдания бывшего: Канье Уэст «закопал» нового бойфренда Ким Кадашьян в клипе

На фоне новости о том, что суд завершил бракоразводный процесс рэпера Канье Уэста и телезвезды Ким Кардашьян, темнокожий артист выпустил мрачное музыкальное видео на песню Eazy.

Примерив статус бывшего мужа, Уэст выложил в Instagram анимационный ролик с гробами и горящей церковью. По сюжету он привез на пустырь связанное тело, закопал его по шею в землю, затем снял мешок с головы, и жертва оказывается очень похожа на комика Пита Дэвидсона — нового бойфренда Ким Кардашьян.

В клипе Канье посыпает его голову розовыми семенами, затем на Дэвидсоне растут цветы, которые Уэст потом срезает и загружает в пикап. Очевидно, это те самые розы, которые рэпер прислал к дому бывшей жены на 14 Февраля.

В самой песне есть строчка: «Бог спас меня от аварии, чтобы я мог надрать *** (пятую точку. — Прим. авт.) Питу Дэвидсону».

Добавим, что Канье уже несколько месяцев пытается задеть своего соперника в социальных сетях, шлет ему угрозы и подколы. Новый парень Ким Кардашьян даже удалил свою страницу в Instagram, но рэпера это не остановило. Похоже, что Уэст так и не смирился с разводом.

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