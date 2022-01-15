После избиения фаната: Канье Уэст угрожает расправой возлюбленному Ким Кардашьян

Канье Уэст угрожает расправой возлюбленному своей бывшей жены Ким Кардашьян. В сети появился фрагмент новой песни рэпера «My Life Was Never Easy», где артист пригрозил побить комика Пита Дэвидсона.

«Бог спас меня от той аварии только для того, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону», — говорится в тексте песни.

В 2002 году Канье Уэст попал в автомобильную аварию, где травмировал челюсть. Именно в этой аварии он получил свой знаменитый «странный прикус».

Сейчас рэпера подозревают в избиении фаната в Лос-Анджелесе. На видео, которые попали в руки полиции видно, как поклонник подошел к музыканту, чтобы попросить автограф, а тот грубо оттолкнул его, после начал избивать.

Канье Уэст страдает биполярным расстройством и частыми приступами агрессии. Это стало одной из причин его развода с Ким Кардашьян. Модель подала официальное заявление на расторжение брака в декабре прошлого года.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.