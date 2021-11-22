«Это неправильно»: Канье Уэст высказался о новом романе Ким Кардашьян

Канье Уэст высказался о новом романе Ким Кардашьян. Оказалось, что репер не в восторге от союза бывшей жены и Пита Дэвидсона.

«Он совсем не доволен тем, что Ким и Пит перешли на новый уровень, и был очень расстроен тем, что Пита пригласили в дом Крис Дженнер», — сообщил источник, приближенный к Уэсту, изданию Hollywoodlife.

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Речь идет о дне рождении Пита Дэвидсона, который комик отметил в доме матери Ким Кардашьян. Для вечеринки возлюбленные и Крис Дженнер выбрали одинаковые пижамы личного бренда Ким.

«Это неправильно. Это дом бабушки их детей. Ким предала их», — процитировал Канье инсайдер.

Кардашьян и Дэвидсон начали встречаться совсем недавно. Пара должна была сниматься в скетче для шоу Saturday Night Life. Актеры должны были сыграть Аладдина и Жасмин. Сценарий предусматривал поцелуй героев. Еще на репетициях Ким и Пит сблизились.

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