Больше не Уэст: разведенная Ким Кардашьян удалила фамилию мужа из соцсетей

Бракоразводный процесс модели и рэпера длился около года.

2 марта прошла новость о том, что суд официально развел американскую телезвезду Ким Кардашьян с ее скандальным супругом, рэпером Канье Уэстом.

Не прошло и суток, как Кимберли внесла значимую поправку на своих страницах в социальных сетях. Ранее она была обозначена в Twitter и Instagram как Ким Кардашьян-Уэст, теперь же удалила фамилию мужа и вернулась к девичьему варианту.

Еще один мощный удар по самолюбию Канье, который до последнего хотел вернуть свою семью. К примеру, на 14 Февраля он прислал жене целую машину роз. Но Ким уже увлечена другим мужчиной.

Добавим, что Уэст люто ненавидит нового бойфренда бывшей жены. В день развода рэпер выпустил клип, в котором «закопал заживо» своего соперника.

Напомним, брак Кардашьян и Уэста просуществовал почти 8 лет – с 2014 года. За это время звездная пара стала родителями четырех малышей.

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