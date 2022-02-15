Миллион алых роз: Канье Уэст сделал шикарный подарок Ким Кардашьян на 14 Февраля

В День всех влюбленных прошла новость о том, что новая подруга рэпера Канье Уэста — актриса Джулия Фокс — поспешила расстаться с эпатажным исполнителем. Мол, он так и не смог забыть бывшую жену Ким Кардашьян и все еще лелеет надежду вернуться к ней и к детям. Какая тут может быть новая любовь?

И вот журналисты сообщили, что Канье сделал Ким шикарный подарок на 14 Февраля. Издание TMZ опубликовало фотографию, как к дому светской львицы с Лос-Анджелесе подкатил пикап, набитый розами.

Рэпер якобы сам выложил этот снимок в социальные сети. На кузове машины и в посте артиста значилась одна и та же фраза: «Мое видение кристально чисто». Вероятно, это означает, что свое дальнейшее будущее Канье хочет строить только с Ким. После таких жестов не удивительно, что Джулия порвала с ним.

Однако Кардашьян провела День святого Валентина в Нью-Йорке, устроив романтическое свидание со своим новым парнем Питом Дэвидсоном. Не исключено, что «миллион-миллион-миллион алых роз» от своего бывшего она даже не увидела.

Напомним, в 2020 году пошли слухи о том, что в семье телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста, у которых четверо детей, не все гладко. В начале 2021-го бизневумен подала на развод и нашла себе нового бойфренда. Ее муж тоже пустился в новые романы, но продолжал утверждать, что не хочет разводиться. Предварительно точка в разводе звезд будет поставлена в марте текущего года.

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