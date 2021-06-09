«Люблю тебя на всю жизнь!»: Ким Кардашьян трогательно поздравила мужа, несмотря на развод

8 июня свой день рождения отметил эксцентричный американский рэпер Канье Уэст. В 2021 году ему исполнилось 44. Но самая горячая новость этого года для него — развод со знаменитой женой Ким Кардашьян после семи лет брака.

Зимой супруги, наконец, запустили бракоразводный процесс после нескольких месяцев слухов о том, что они вот-вот разойдутся. Сейчас им предстоит поделить огромное состояние и опеку над четырьмя детьми. Хотя что-то подсказывает, что, несмотря на весь эпатаж, пара не будет устраивать скандала из своего развода. К примеру, в день рождения Канье его бывшая вторая половинка адресовала ему в Instagram трогательное поздравление.

«С днем рождения. Люблю тебя на всю жизнь!» — написала Ким, опубликовав фото с улыбающимся мужем и детьми.

Ранее мать Кардашьян дала ей советы, как пережить развод, отметив, что любовь к детям должна быть на первом месте. Если это так, то, несмотря на всю боль, бывшие муж и жена смогут нормально расстаться, считает светская львица Крис Дженнер.

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