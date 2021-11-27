«Бог поможет им снова быть вместе»: Канье Уэст надеется вернуть Ким Кардашьян

Канье Уэст надеется вернуть Ким Кардашьян. О том, что он хочет дать второй шанс браку с моделью, рэпер сообщил в ежегодной видео-молитве на День Благодарения в своем Instagram.
Уэст рассказал, что считает себя виновным в разводе с Кардашьян и единственное, о чем он сейчас мечтает – вернуться к Ким.
«Каждый день я думаю лишь о том, как я могу вернуть свою семью и как могу загладить боль, которую ей причинил», — поделился рэпер.
Одной из причин развода Канье Уэст назвал его пресс-конференцию, когда репер заявил, что собирается баллотироваться в президенты США.
«Будучи хорошей женой, она просто хотела защитить меня и нашу семью», — рассказал Уэст.
Позже рэпер опубликовал в stories архивное фото с подписью издания TMZ «Канье Уэст сказал, что Бог поможет им с Ким снова быть вместе».
Ким Кардашьян подала на развод в начале этого года. Сейчас модель встречается с Питом Дэвидсоном – известным ловеласом Голливуда.
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