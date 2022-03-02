Свободна! Ким Кардашьян официально развелась с Канье Уэстом

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян больше не замужем.

Стремление Ким Кардашьян стать свободной женщиной реализовано. В эту среду в суде был расторгнут брак звезды американского реалити-шоу с рэпером Канье Уэстом. Ким Кардашьян отказалась от фамилии Уэст.

Как сообщает TMZ, Ким Кардашьян вышла на связь с залом суда по видеозвонку, а Канье Уэст бракоразводное заседание проигнорировал, прислав вместо себя адвоката. Тот передал суду, что его клиент ничего не имеет против развода с Ким Кардашьян.

Стоит отметить, что Канье Уэст на протяжении года затягивал бракоразводный процесс.

А Ким Кардашьян неоднократно обращалась в суд с тем, чтобы ускорить процесс.

Напомним, что пара рассталась еще в начале 2021 года. У Ким Кардашьян и Канье Уэста четверо детей.

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