«Я был так зол»: муж погибшей Галины Хатчинс рассказал о ярости в отношении Алека Болдуина

После трагедии на съемочной площадке фильма Rust, когда знаменитый актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, звезда кино несколько раз заявлял, что он на связи с мужем погибшей и они вместе решают, как поступать в этой непростой ситуации.

На днях тот самый вдовец Мэтт Хатчинс решился наконец открыто выступить в СМИ и подробно рассказать о своей позиции. Он пришел на интервью к каналу Today и заявил, что в смерти его супруги виноват не кто иной, как Алек Болдуин.

«Идея о том, что человек, державший пистолет и заставивший его разрядиться, не несет ответственности, для меня абсурдна, — цитирует Мэтта канал Today. — Но безопасность оружия была не единственной проблемой на съемочной площадке. Там не соблюдался целый ряд отраслевых стандартов, и за это несут ответственность несколько сторон».

Хатчинс добавил, что телеинтервью Болдуина, которое тот дал после трагедии, привело его в ярость.

«Глядя на него, я просто злился, — сказал вдовец. — Я был так зол, увидев, как он так публично и подробно рассказал о ее смерти, а затем не взял на себя никакой ответственности после того, как только что описал ее убийство».

Актер также рассказал в той беседе с журналистами, что Галина Хатчинс сама попросила его направить револьвер в сторону ее камеры.

«Похоже, что это он был жертвой. Мы слышим, как он обвиняет Галину в своем интервью и перекладывает ответственность на других, и видим, как он плачет, — сказал Хатчинс. — Я это воспринял так: мы действительно должны посочувствовать вам, мистер Болдуин?»

Напомним, 21 октября 2021 года Галина Хатчинс была застрелена пулей из револьвера во время съемок фильма Rust недалеко от города Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Болдуин держал оружие, когда оно выстрелило, хотя потом заверял, что никогда не нажимал на курок. Полиция продолжает расследование, арестов после инцидента так и не последовало.

больше по теме Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон властям в рамках расследования гибели оператора Как отметил адвокат актера, его подопечный ни в чем не виноват.

15 февраля семья Хатчинсов подала иск против актера и других создателей фильма, утверждая, что «безрассудное» поведение и сокращение расходов на съемки привели к смерти 42-летней женщины-оператора. Болдуин отверг обвинения в том, что съемочная площадка была небезопасной.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.