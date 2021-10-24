Незадолго до трагедии с Болдуином часть съемочной группы уволилась из-за мер безопасности

У фильма якобы оказался слишком маленький бюджет на огнестрельное оружие при том, что его в кадре должно было быть много.

Трагедия с фильмом Алека Болдуина, на съемках которого актер нечаянно застрелил женщину-оператора, обрастает новыми подробностями. Оказывается на площадке, где снимали вестерн, были проблемы с самого начала производства картины.

По данным американской прессы, всего за несколько часов до смертельного выстрела семь членов съемочной группы собрали свои вещие и ушли с площадки, сославшись на множество жалоб. Некоторые из них написали заявления об увольнении.

Издание Deadline процитировало одного из этих людей. Он сообщил, что ему и его коллегам три недели не платили зарплату, отобрали номера в отелях, не обеспечили меры «ковидной» безопасности, да и обычной тоже. В частности, с оружием на площадке были явные проблемы: пистолеты давали осечки и могли взорваться в руках у актеров.

Журналисты обратились за комментарием в кинокомпанию, занимающуюся съемками вестерна (сейчас они приостановлены из-за трагедии).

«Безопасность наших актеров и съемочной группы — главный приоритет Rust Productions и всех, кто связан с компанией. Хотя нам не было известно ни о каких официальных жалобах на безопасность оружия или реквизита на съемочной площадке, мы будем проводить внутреннюю проверку наших процедур, пока производство остановлено», — ответили киношники, добавив, что они продолжают сотрудничество с властями штата, а также предоставляют всем причастным услуги психологической помощи.

Издание также отметило, что еще до начала съемок ряд специалистов по оружию отказались сотрудничать с этим проектом, сославшись на его низкий бюджет.

Напомним, 21 октября на съемках фильма Rust в штате Нью-Мексико известный актер Алек Болдуин случайно застрелил из ружья 42-летнюю оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соуза. Последнего, правда, в тот же день выписали из больницы. Полиция допросила всех участников съемочного процесса, бывших на площадке в том день, но никаких арестов не последовало. Расследование продолжается.

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