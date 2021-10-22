Алек Болдуин застрелил из пистолета женщину-оператора на съемках фильма в штате Нью-Мексико

Алина Хатчинс, которой было 42 года, получила тяжелое ранение и скончалась в больнице.

Актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора Алину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико.

Как отметил шериф округа Санта-Фе Хуан Риос, после проверки было установлено, что именно этот актер произвел выстрел из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.

После инцидента 42-летняя Алина Хатчинс была доставлена в больницу. Медики боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось. Отметим, что после выстрела Болдуина пострадал также режиссер картины. Он был ранен в ключицу.

Добавим, что пока против Алека Болдуина не выдвинуто никаких обвинений. Сейчас выясняется, почему пистолет был заряжен боевыми патронами, сообщают РИА «Новости».

Напомним, что Алек Болдуин – звезда Голливуда. Он лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми». Номинант на «Оскар». Актеру в этом году исполнилось 63 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.