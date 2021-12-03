Погибшая оператор Галина Хатчинс сама направляла руку Алека Болдуина

Об этом рассказал сам актер, детально описав, что произошло на съемке его вестерна, закончившейся трагедией.

На американском канале ABC вышла полная версия интервью с Алеком Болдуином, в котором он чуть ли не посекундно рассказал о том, как погибла его оператор Галина Хатчинс на съемках фильма Rust.

63-летний актер поделился с журналистом, что в тот день он был воодушевлен тем, что вернулся к съемкам кино. Вместе с командой они собрались проработать сцену, как его тяжелораненый персонаж направляет оружие на двоих противников. Помощник режиссера вручил ему старинный «Кольт» 45-го калибра и заверил, что пистолет «холодный». На сленге киношников это значит, что пули внутри холостые. Позже юрист этого самого помощника заявила, что проверка патронов не входит в его обязанности.

Далее Болдуин работал с Хатчинс. По его словам, именно она руководила сценой и говорила актеру, как ему встать.

«Она говорит мне: «Держите пистолет ниже. Идите направо. Хорошо, вот здесь. Хорошо, сделайте это. А теперь покажите его немного ниже». Она указывала мне, как держать пистолет, — вспоминает Алек. — Я держал пистолет так, как она велела мне держать его, и в итоге он оказался нацелен прямо под ее подмышку».

Что произошло дальше – загадка для следователей города Санта-Фе, в окрестностях которого проходили съемки. Болдуин рассказал, что он не нажимал на курок. Тогда как же револьвер выстрелил?

«Я взвожу пистолет. Я говорю: «Ты это видишь? Ты можешь видеть это?» А потом я отпускаю молоточек пистолета, и он стреляет», — рассказал артист.

Кстати, тот самый помощник режиссера рассказал своему адвокату, что видел сцену со стороны, и Болдуин действительно держал указательный палец не на курке, а параллельно стволу.

После выстрела поднялась паника. Галина Хатчинс упала, но никто даже подумать не мог, что она смертельно ранена.

«Я подумал про себя: «Она упала в обморок?» — вспоминает Болдуин. — Мысль о том, что в этом оружии был боевой патрон, не доходила до меня, примерно, 45 минут или час».

Актер простоял над раненной женщиной около минуты, испытывая шок, а через полчаса за ней прилетел спасательный вертолет. После Алек поехал в офис шерифа, где стражи порядка и сказали ему, что оператор скончалась в больнице.

«Мне нравилось работать с этой женщиной. Она была радостью. Все любили ее как человека. И все восхищались ее талантом», — с грустью говорит звезда кино.

Напомним, 21 октября на съемках фильма Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс, пуля прошла насквозь и задела также режиссера проекта Джоэла Соузу. Последнему понадобилась лишь некоторая медицинская помощью, а вот 42-летняя женщина скончалась в больнице.

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