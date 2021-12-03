Погибшая оператор Галина Хатчинс сама направляла руку Алека Болдуина

На американском канале ABC вышла полная версия интервью с Алеком Болдуином, в котором он чуть ли не посекундно рассказал о том, как погибла его оператор Галина Хатчинс на съемках фильма Rust.
63-летний актер поделился с журналистом, что в тот день он был воодушевлен тем, что вернулся к съемкам кино. Вместе с командой они собрались проработать сцену, как его тяжелораненый персонаж направляет оружие на двоих противников. Помощник режиссера вручил ему старинный «Кольт» 45-го калибра и заверил, что пистолет «холодный». На сленге киношников это значит, что пули внутри холостые. Позже юрист этого самого помощника заявила, что проверка патронов не входит в его обязанности.
Далее Болдуин работал с Хатчинс. По его словам, именно она руководила сценой и говорила актеру, как ему встать.
«Она говорит мне: «Держите пистолет ниже. Идите направо. Хорошо, вот здесь. Хорошо, сделайте это. А теперь покажите его немного ниже». Она указывала мне, как держать пистолет, — вспоминает Алек. — Я держал пистолет так, как она велела мне держать его, и в итоге он оказался нацелен прямо под ее подмышку».
Что произошло дальше – загадка для следователей города Санта-Фе, в окрестностях которого проходили съемки. Болдуин рассказал, что он не нажимал на курок. Тогда как же револьвер выстрелил?
«Я взвожу пистолет. Я говорю: «Ты это видишь? Ты можешь видеть это?» А потом я отпускаю молоточек пистолета, и он стреляет», — рассказал артист.
Кстати, тот самый помощник режиссера рассказал своему адвокату, что видел сцену со стороны, и Болдуин действительно держал указательный палец не на курке, а параллельно стволу.
После выстрела поднялась паника. Галина Хатчинс упала, но никто даже подумать не мог, что она смертельно ранена.
«Я подумал про себя: «Она упала в обморок?» — вспоминает Болдуин. — Мысль о том, что в этом оружии был боевой патрон, не доходила до меня, примерно, 45 минут или час».
Актер простоял над раненной женщиной около минуты, испытывая шок, а через полчаса за ней прилетел спасательный вертолет. После Алек поехал в офис шерифа, где стражи порядка и сказали ему, что оператор скончалась в больнице.
«Мне нравилось работать с этой женщиной. Она была радостью. Все любили ее как человека. И все восхищались ее талантом», — с грустью говорит звезда кино.
Напомним, 21 октября на съемках фильма Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс, пуля прошла насквозь и задела также режиссера проекта Джоэла Соузу. Последнему понадобилась лишь некоторая медицинская помощью, а вот 42-летняя женщина скончалась в больнице.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.