«Это конец?»: Алек Болдуин может закончить актерскую карьеру после выстрела в оператора

В сценах с использованием оружия актер себя уже не представляет.

63-летний актер Алек Болдуин дал большое интервью о трагедии, которая произошла на съемочной площадке его нового фильма, когда звезда кино случайно застрелил женщину-оператора.

По словам артиста, боевой патрон каким-то образом попал в оружейный реквизит (сейчас это выясняет полиция), а он же просто доверился помощнику режиссера и специалисту по оружию, которые выдали ему револьвер. Болдуин делал так на протяжении 40 лет своей карьеры, но в этот раз злой рок или чей-то коварный умысел сыграли с ним злую шутку.

Журналист спросил актера напрямую, считает ли он себя виноватым в произошедшем.

«Нет, нет, — ответил Болдуин. — Я мог бы убить себя, если бы считал себя виноватым, и я говорю это не легкомысленно».

Тем не менее, происшествие оставило глубокий след в душе артиста. Он поделился, что стал видеть сны об этой трагедии и, даже когда бодрствует, постоянно возвращается мыслями в тот день и в итоге эмоционально рассыпается.

Смерть оператора Галины Хатчинс заставила актера серьезно задуматься над тем, будет ли он еще сниматься в кино. По крайней мере, в фильме с использованием оружия он уже не может себя представить.

«Мне уже плевать на свою карьеру», — сказал Болдуин. «Это конец?» — уточнил журналист канала ABC. «Ну, может быть», — ответил актер.

Он также поделился, что встречался с семьей погибшей женщины, и ее муж его поддержал. Теперь Алек очень хочет найти ответ на вопрос, кто виноват в этой трагедии, — ради близких Галины Хатчинс и своего эмоционального благополучия.

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