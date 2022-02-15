Семья Галины Хатчинс, которую застрелил Алек Болдуин, подала в суд на съемочную группу

Спустя три месяца после трагедии родные оператора, в которую попала пуля, хотят добиться справедливости.

Алек Болдуин — лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинант на «Оскар». Однако даже с голливудскими звездами случаются ужасающие события. В 2021 году он снимался в фильме «Ржавчина».

Во время одной из сцен он выстрелил из реквизитного оружия. Никто не должен был пострадать, но выстрел произошел, и пуля попала в оператора Галину Хатчинс. Врачи не смогли ее спасти.

Болдуин был шокирован произошедшим. Он даже не должен был в тот день стрелять в этой сцене. Актер связывался с родными погибшей и выражал свои соболезнования.

Лишь недавно артист вернулся к съемкам в кино после этого инцидента. Однако родственники Галины хотят добиться справедливости. Они подали иск в суд на съемочную группу. Родные оператора уверены, что безрассудное поведение и чрезмерная экономия средств привела Хатчинс к гибели.

Болдуину придется выступить в суде в качестве свидетеля, так как он генеральный продюсер картины и исполнитель главной роли, об этом пишет издание The Sun.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале