Родом из Украины, росла на советской военной базе: кем была оператор, которую застрелил Болдуин

В соцсетях она характеризовала себя как «неутомимый мечтатель».

Женщина-оператор 42-летняя Галина Хатчинс, которую случайно застрелил актер Алек Болдуин на съемках фильма, оказалась родом из Советского Союза.

Она родилась на Украине. Как указано на ее личном сайте, женщина выросла в СССР. В частности, о ней рассказано: «Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками».

В Instagram Галина Хатчинс говорила о себе, что она неутомимый мечтатель. Кроме того, известно, что женщина окончила отделение международной журналистки Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя, сообщают РИА «Новости».

больше по теме Раненный Болдуином режиссер балансирует на грани жизни и смерти в американской больнице Джоэл Соуса находится в критическом состоянии в одной из клиник.

Напомним, что 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна в американском штате Нью-Мексико. Реквизитный пистолет, который должен был стрелять холостыми, сработал неправильно и в момент выстрела осколки пули разлетелись по съемочной площадке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.