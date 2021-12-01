«Я не нажимал на курок»: Алек Болдуин начал отрицать, что произвел роковой выстрел

1 декабря в Сети появился тизер телевизионного интервью голливудского актера Алека Болдуина — первого после трагедии на съемках фильма Rust, когда он случайно застрелил женщину-оператора Галину Хатчинс.

Впрочем, разговаривая с журналистом, звезда кино начал отрицать, что именно он нажал на курок револьвера, который неожиданно оказался заряженным боевым патроном.

«Курок не был спущен. Я не нажимал на курок… Я бы никогда не направил на кого-либо оружие и не нажал бы на курок, никогда, — сказал 63-летний актер в интервью каналу ABC. — Кто-то вставил в оружие боевую пулю, пулю, которой даже не должно было быть на площадке».

Болдуин сказал, что он понятия не имеет, откуда среди реквизита для съемок взялся боевой патрон. И добавил, что до сих пор не может поверить в смерть своей коллеги. При этом он регулярно вытирал глаза от подступающих слез. Полную версию интервью покажут на американском ТВ вечером 2 декабря.

Напомним, 21 октября, во время репетиции сцены вестерна Rust Болдуин выстрелил из старинного револьвера. Пуля ранила оператора проекта Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Инцидент произошел на съемочной площадке ранчо «Бонанза Крик» недалеко от города Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Пострадавших доставили в больницу на вертолете. Врачи не смогли спасти 42-летнюю женщину-киноматографиста, которая получила ранение в грудь. Болдуин тут же начал сотрудничать со следствием, для которого главным вопросом стало, откуда среди холостых съемочных патронов взялся настоящий.

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