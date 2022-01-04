«Родственные души»: Канье Уэст нашел себе уже третью красотку взамен Ким Кардашьян

После развода с Ким Кардашьян личная жизнь рэпера Канье Уэста превратилась в сериал. Пока 44-летний артист пытается не до конца сжечь мосты со своей суперзвездой-бывшей, папарацци застают его на свиданиях, то с одной, то с другой красавицей.

Сначала эпатажному музыканту приписывали роман с Ириной Шейк, потом с другой моделью — Винетрией. А в новом 2022-м году у любвеобильного Канье уже новая девушка.

2 января рэпера заметили на свидании во флоридском ресторане с 31-летней актрисой Джулией Фокс. Причем они уже не первый раз показываются вместе на публике.

«Джулия и Йе встречаются, — сообщил изданию Page Six источник, близкий к девушке. — Они оба только что разорвали свои прежние отношения и очень помогли друг другу пережить это. Они родственные души, и на это круто смотреть».

Другой источник добавил, что пара близка к тому, чтобы объявить о своих отношениях в Instagram, но не будет спешить верить этим инсайдерам, пока не увидим подтверждения воочию.

Добавим, что российские зрители могли видеть Джулию Фокс в криминальном триллере «Без резких движений» 2021 года.

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