Это роман: Ирина Шейк отдохнула в Провансе в компании Канье Уэста

Американский рэпер отмечал во Франции свой день рождения. Среди приглашенных была замечена и российская модель.

Российскую модель Ирину Шейк заподозрили не просто в знакомстве, а в настоящем романе с пока еще действующим мужем звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян, рэпером Канье Уэстом.

Накануне музыкант отмечал свой день рождения вдали от Ким и детей. Канье исполнилось 44 года, и в эту дату он предпочел провести время во французском регионе Прованс. Именно там его и увидели вместе с Ириной Шейк. Модель и музыкант прогуливались по территории роскошного бутик-отеля в сопровождении друзей и оставались наедине.

Как рассказал источник издания TMZ, Ирина и Канье вели себя так, словно они пара. Сомнений в том, что у них романтическая связь, нет. А вот то, насколько их отношения серьезны, покажет только время.

Между тем, Ким Кардашьян накануне публично поздравила Канье Уэста с днем рождения, поделившись в Instagram милым семейным фото и признавшись супругу в любви.

Напомним, Ким Кардашьян подала документы на развод с Канье Уэстом меньше четырех месяцев назад. В отличие от рэпера, звезда реалити пока не нашла себе нового партнера. По крайней мере, она не заявляла об этом публично.

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