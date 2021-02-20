Скоро бывшие: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Решительно и бесповоротно – теперь от слов Ким Кардашьян, американская дива, звезда реалити и бизнес-вумен подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Во второй половине 2020-го года фанаты пары наблюдали с замиранием сердца за драмой, которая разворачивалась между супругами – казалось, надежда на их примирение есть…

Сначала звезды отправились на семейную терапию, затем договорились «пожить отдельно», а позже взяли семейный отпуск в Вайоминге, чтобы расставить все точки над i лицом к лицу, сообщает портал TMZ.

Однако, воссоединения не случилось, и спустя 6 лет брака Кардашьян подала на развод. Известно, что обе стороны пришли к соглашению о совместной опеке над детьми – их у пары четверо, а также намерены мирно выполнить все условиях их брачного договора.

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