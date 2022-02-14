Не забыл бывшую: Джулия Фокс и Канье Уэст расстались

Актриса была замечена в аэропорту. Она не смогла пережить тот факт, что в День влюбленных рэпер посвятил пост в соцсети бывшей жене.

Канье Уэст в этом году отметит 45-летие. Знаменитый рэпер не может выйти на улицу без маски, так как его сразу преследуют фанаты. Он известен не только своими хитами, но и браком с одной из самых известных в мире женщин — Ким Кардашьян.

Они были вместе шесть лет и обзавелись детьми. Но в 2021 году супруги решили развестись. Для поклонников это было большой неожиданностью.

В январе этого года Канье закрутил роман с актрисой и моделью Джулией Фокс. Их несколько раз видели вместе. Но этот союз оказался не прочным. И всему виной Ким, которой 14 февраля рэпер посвятил пост в соцсети.

Он заявил, что семья для него дороже всего на свете и Уэст рад был бы вернуться к Кардяшьян. После этого Фокс предпочла уехать к отцу и маленькому сыну, которых считает главными мужчинами в жизни.

В аэропорту она старалась ни с кем не общаться. В СМИ отметили, что актриса едва не заплакала. Однако она скрыла лицо за солнцезащитными очками.

«Джулия и Канье остаются хорошими друзьями и коллегами, но они больше не вместе», — заявил представитель Фокс изданию Just Jared.

К слову, Джулия удалила все совместные фото с рэпером. Она также поставила лайк одному из последних постов Кардашьян, чего раньше не делала.

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