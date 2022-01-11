Канье Уэст «преследует» Ким Кардашьян, несмотря на роман с актрисой

Рэпер намеренно старается появляться там же, куда отправляется его бывшая жена.

Несмотря на то что у рэпера Канье Уэста новый роман с актрисой Джулией Фокс, он продолжает «преследовать» свою бывшую жену Ким Кардашьян.

44-летний артист намеренно едет в те места, где планирует появиться его знаменитая бывшая. Например, в канун Нового года исполнитель прилетел в Майами, потому что думал, что Ким приедет туда на шоу своего нового бойфренда Пита Дэвидсона. Светская львица узнала о планах своего экс-супруга и осталась дома в Калифорнии.

Об этом пишет издание Page Six, раскрывая и другие случаи «преследования». Так Кардашьян хотела провести новогодний отпуск в новым парнем в Доминиканской республике. Уэст прознал об этом и тоже упомянул, что хочет съездить туда. В итоге Ким тайно сменила пункт назначения на Багамы.

Источник издания также отметил, что звезда телешоу была не особо рада новости о том, что бывший муж купил новый дом через дорогу от ее особняка.

Журналисты пишут, что Уэст ведет себя нелогично. С одной стороны, борется за воссоединение своей семьи, а с другой, публично крутит романы с новыми девушками. Возможно, его сближение с Джулией Фокс — это всего лишь ответ на появление бойфренда у бывшей жены. Кажется, госпожу Кардашьян, которая развелась в 2021-м, ждет не самый простой год.

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