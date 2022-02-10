Новости шоу-бизнеса: одутловатая Заворотнюк, допинг Валеевой и старый новый бойфренд Волочковой

9 февраля на сайте Teleprogramma.pro вышел ряд новостей о скандале с допингом на Олимпиаде. Кроме того, в Сети обсуждают новую внешность смертельно больной Анастасии Заворотнюк – она очень отекла. Не менее активно интересовались пользователи личной жизнью Анастасии Волочковой – к балерине вернулся ее давний бывший бойфренд. Обо всем – по порядку.

Одутловатая Анастасия Заворотнюк

«Ее с трудом можно узнать», — рассказала соседка Анастасии Заворотнюк по поселку Крекшино. Женщина утверждает, что регулярно видит актрису, поскольку ту часто вывозят в больницу на процедуры.

«Я видела, как сиделка вывезла ее на каталке и, видимо, ждала машину. Анастасия, очень полная, с одутловатым лицом, была укутана, на шее плотный шарф. Ее с трудом можно узнать».

«Золото» Олимпиады может не достаться российским фигуристам

С утра 9 февраля из олимпийского Пекина одна за другой посыпались новости: у одного из фигуристов обнаружены следы допинга в тесте. А это значит, что сборная России по фигурному катанию может лишиться золотых медалей в командном турнире.

Все с ужасом ждали, чье имя назовут в контексте допинг-скандала. Многие думали на кого-то из сильной половины команды. Но это оказалась 15-летняя Камила Валиева. Фигуристка еще до отъезда в Пекин сдала положительный тест на кардиологический препарат. Он не влияет на спортивные результаты, но внесен в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

Реакция спортивного сообщества на допинг-скандал с Валиевой

«Я не верю! Нет! Нет! Не верю! Этого не может быть, она маленькая девочка!», — именно так эмоционально отреагировала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова на обсуждение допинга у Камилы Валиевой. Деятель верит, что ситуация разрешится в нашу пользу.

Поддержали Валиеву и другие спортсмены. Татьяна Навка, Татьяна Волосожар, Дмитрий Губерниев высказались на эту тему, а в Сети был запущен флэшмоб в поддержку юной фигуристки.

Новая старая любовь Волочковой

Не успела Анастасия Волочкова вытереть слезы после расставания с банщиком Сергеем Кузнецовым, как в ее дом вновь пришла любовь. Балерина воссоединилась с бывшим бойфрендом из 2021 года, неким Олегом. Известно, что за него артистка даже собиралась замуж, планировала свадьбу, но до ЗАГСа не успела дойти, а рассталась.

Юбилейный «Склифосовский»

Из новостей кинематографа стало известно, что стартовал юбилейный, десятый по счету сезон сериала о врачах «Склифосовский». Мелодрама о буднях и личной жизни докторов из Склифа.

В новых сериях гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) и его коллеги продолжат бороться за жизни пациентов и личное счастье. Создатели проекта обещают им большие перемены в судьбе.

«Оскар» и Кристен Стюарт

В США объявлены номинанты на престижную кинопремию «Оскар». Среди претендентов на статуэтку за лучшую женскую роль – актриса Кристен Стюарт и ее образ Дианы Спенсер в одноименном сериале.

Актриса была застигнута врасплох этой новостью: «Сегодня утром я потеряла дар речи и прижухла. Я потрясена этим».

Новый член жюри в «Маске»

Считанные дни остаются до старта третьего сезона шоу «Маска» на НТВ. Накануне состоялась презентация проекта, в ходе которой были названы новые костюмы, а также имя пятого члена жюри, которого всегда держат в секрете.

Им стал экс-участник второго сезона, комик Тимур Батрутдинов. Теперь судейский звездный состав выглядит так: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и два Тимура – Родригез и Батрутдинов.

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