«Он не смог меня забыть»: Волочкова объяснила, почему экс-возлюбленный Олег к ней вернулся

По словам балерины, они общаются даже после расставания.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, почему бывший возлюбленный Олег к ней вернулся. Ранее она поделилась фото с Олегом в Instagram.

«Никакой интриги нет. У меня все по-настоящему. Поэтому и становится интересным для людей. На фото — Олег. Мой бывший возлюбленный. Даже после расставания, которое произошло в мае прошлого года, мы все равно общались. Я умею красиво расставаться с мужчинами. Ни один не уходит — все возвращаются». Анастасия Волочкова

Как отметила Волочкова, Олег просто «не смог ее забыть». «Я ураган по жизни. Яркая женщина. Оставляю неизгладимый след в сердце любого мужчины. Поэтому они после момента, связанного с совместной жизнью, не могут выстраивать отношения с другими женщинами. И все говорят мне одно и то же. Такая же ситуация и с Олегом», — заметила Волочкова.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова рассталась с Сергеем, с которым ездила в романтическое путешествие на Мальдивы.

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