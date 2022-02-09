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Стал известен новый член жюри третьего сезона шоу «Маска»

Это известный комик.

Стал известен новый член жюри третьего сезона шоу «Маска»
Кадр из шоу «Маска». Фото: НТВ

В Сети состоялась презентация нового сезона самого популярного проекта НТВ «Маска». Это шоу, в котором артисты выступают в специальных костюмах, а зрители и жюри должны угадать – кто прячется за тем или иным образом.

Членами жюри в новом сезоне остались Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. И к этому составу в третьем сезоне присоединился Тимур Батрутдинов.

Кстати, Батрутдинов уже вел другое популярное шоу на НТВ «Шоумаскгоон» вместе с Тимуром Родригезом. Поэтому многие уже догадались, что комик появится и в «Маске».

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