«Я потеряла дар речи»: Кристен Стюарт прокомментировала свою номинацию на «Оскар»

В 2022 году звезду «Сумерек» Кристен Стюарт впервые номинировали на «Оскар». Шанс побороться за статуэтку лучшей актрисы ей принесла роль принцессы Дианы в биографической драме «Спенсер».

«Вау! Как бы я хотела, чтобы мы с Пабло (Ларраин, режиссер фильма. — Прим. авт.) были сегодня в одной стране. Хотела бы я увидеть его лицо, — цитирует издание ET первые слова Стюарт после того, как она узнала новость о своей номинации. — Сегодня утром я потеряла дар речи и прижухла. Я потрясена этим. Я никогда не думала, что даже через тысячу лет буду в компании этих четырех невероятных женщин».

31-летняя Кристен имеет в виду своих более маститых соперниц — Оливию Колман, Николь Кидман, Джессику Честейн и Пенелопу Крус.

Воодушевленная Стюарт заявила, что кино — это великая сила, ради которой она готова на многое.

«Я бы платила за то, чтобы снимать фильмы. Я бы снимала их, даже если бы это было незаконно. Это настоящая мечта — делиться со зрителями на этом уровне. Я так тронута и так благодарна за работу, проделанную над этим фильмом. Я так горжусь тем, что являюсь частью нашего киносообщества. Я так счастлива! Это хороший день».

Добавим, что роль принцессы Дианы уже принесла актрисе несколько региональных наград. А вот «Золотой глобус» она, например, не выиграла — уступила Николь Кидман.

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