Юбилейный «Мотор!»: стартовали съемки десятого сезона «Склифосовского»

В новых сериях появится еще один персонаж.

Пока в эфире канала «Россия 1» продолжается показ девятого сезона медицинской драмы «Склифосовский», в Москве начались съемки юбилейного, десятого сезона сериала.

В новых сериях гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) и его коллеги продолжат бороться за жизни пациентов и личное счастье. Создатели проекта обещают им большие перемены в судьбе.

Детали сюжета держатся в секрете, но уже известно, что к команде «Склифа» присоединится новый персонаж в исполнении Дмитрия Ульянова, известного зрителям по сериалам «Спасская», «Идеальный враг» и многим другим.

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В режиссерское кресло вновь вернулась Юлия Краснова. В съемках участвуют Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Александр Сирин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина и другие артисты.

Десятый сезон «Склифосовского» так же будет показан на канале «Россия 1».

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