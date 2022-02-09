Юбилейный «Мотор!»: стартовали съемки десятого сезона «Склифосовского»

Пока в эфире канала «Россия 1» продолжается показ девятого сезона медицинской драмы «Склифосовский», в Москве начались съемки юбилейного, десятого сезона сериала.
В новых сериях гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) и его коллеги продолжат бороться за жизни пациентов и личное счастье. Создатели проекта обещают им большие перемены в судьбе.
Детали сюжета держатся в секрете, но уже известно, что к команде «Склифа» присоединится новый персонаж в исполнении Дмитрия Ульянова, известного зрителям по сериалам «Спасская», «Идеальный враг» и многим другим.
В режиссерское кресло вновь вернулась Юлия Краснова. В съемках участвуют Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина, Нина Усатова, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Александр Сирин, Владимир Жеребцов, Анна Якунина и другие артисты.
Десятый сезон «Склифосовского» так же будет показан на канале «Россия 1».
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