Камила Валиева трогательно поблагодарила Алека Болдуина за восторженный комментарий о ней

15-летняя спортсменка Камила Валиева стала настоящим триумфатором Олимпиады в Пекине, одержав убедительную победу в командных соревнованиях на льду.
Юной звездочке рукоплещет весь мир, не остался в стороне и голливудский актер Алек Болдуин. После того, как он увидел прокат Камилы Валиевой, не смог сдержать эмоций.
За восторженный отзыв и оценку таланта Камилы Валиевой Алека Болдуина поблагодарила в своем Instagram тренер Камилы Этери Тутберидзе. А через какое-то время отреагировала на реакцию Алека Болдуина и сама олимпийская чемпионка.
«Благодарю вас», — написала в сторис микроблога Камила Валиева.
Напомним, в своем отзыве о выступлении Камилы Валиевой Алек Болдуин рассыпался в комплиментах юной спортсменке из России.
«Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Алек Болдуин в микроблоге.
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