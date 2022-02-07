Камила Валиева трогательно поблагодарила Алека Болдуина за восторженный комментарий о ней

Звезда Голливуда Алек Болдуин признался, что очарован российской фигуристкой Камилой Валиевой после ее победного проката на Олимпиаде в Пекине.

15-летняя спортсменка Камила Валиева стала настоящим триумфатором Олимпиады в Пекине, одержав убедительную победу в командных соревнованиях на льду.

Юной звездочке рукоплещет весь мир, не остался в стороне и голливудский актер Алек Болдуин. После того, как он увидел прокат Камилы Валиевой, не смог сдержать эмоций.

За восторженный отзыв и оценку таланта Камилы Валиевой Алека Болдуина поблагодарила в своем Instagram тренер Камилы Этери Тутберидзе. А через какое-то время отреагировала на реакцию Алека Болдуина и сама олимпийская чемпионка.

«Благодарю вас», — написала в сторис микроблога Камила Валиева.

Напомним, в своем отзыве о выступлении Камилы Валиевой Алек Болдуин рассыпался в комплиментах юной спортсменке из России.

«Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Алек Болдуин в микроблоге.

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