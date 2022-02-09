Россия может лишиться золота в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

Один из фигуристов нашей страны, возможно, сдал положительный тест на наркотики.

Сборная России по фигурному катанию может лишиться золотой медали, завоеванной в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Результаты могут пересмотреть из-за возможного положительного допинг-теста у одного из наших спортсменов.

По сведениям источника, проблема возникла с тестом спортсмена на наркотики, сданным перед играми. О ком конкретно идет речь пока не сообщается.

Напомним, что недавно представитель МОК Марк Адамс заявил, что церемония награждения была отменена из-за неких юридических консультаций, полученных от международной федерации.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию уверенно выиграла золото в командном турнире. На следующий день должна была пройти церемония награждения. Ее сначала перенесли, а потом и вовсе отменили, сообщает insidethegames.biz.

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