«Этого не может быть! Она маленькая девочка»: Татьяна Тарасова отреагировала на допинг-скандал с Камилой Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала допинг-скандал, связанный с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Татьяна Анатольевна дала понять, что в шоке от происходящего на Олимпиаде в эти дни.

Но все же тренер верит, что ситуация вскоре разрешится в пользу фигуристов из России.

«Я не верю! Нет! Нет! Не верю! Этого не может быть, она маленькая девочка! Ну что вы? Я не верю в это безумие. Этого просто не может быть. Она замечательная девочка и спортсменка. Камила ничего не принимала. Я уверена, нас все обойдет стороной. Золотая медаль будет наша, вот увидите», — цитирует Татьяну Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, на Олимпиаде в Пекине была отменена церемония награждения после командных соревнований по фигурному катанию.

Как выяснилось позже, причина в положительном допинг-тесте 15-летней Камилы Валиевой, которая принесла победу российским фигуристам.

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