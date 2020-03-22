Уикенд с мамой: Собчак запечатлела трехлетнего Платона в пижаме под одеялом

Телеведущая решила провести воскресный день вместе с сынишкой от Максима Виторгана за чтением книг.

38-летняя Ксения Собчак не пренебрегает мерами предосторожности на фоне распространения коронавируса. В отличие от других знаменитостей: певицы Алсу, Саши Савельевой, Ирины Дубцовой, Юлии Проскуряковой, Яны Рудковской — телеведущая отказалась от самоизоляции. При этом в город супруга театрального режиссера Константина Богомолова выезжает исключительно в защитной маске с клапаном. Этим же аксессуаром обзавелись Жасмин, Влад Топалов, Анастасия Шубская, Стефания Маликова, Гела Месхи, Анастасия Волочкова и Екатерина Стриженова.

Несмотря на плотный съемочный график, Ксения ведет программу «Док-ток» на Первом канале — знаменитость решила провести уикенд дома с Платоном. Так, бывшая невестка Эммануила Гедеоновича запечатлела трехлетнего сынишку в пижаме под одеялом. Собчак разложила на кровати те книги, которые она намеревается прочитать.

«Воскресный день встречаю вот так. И делюсь своим запасом книг на ближайшее время!» — добавила Ксения.

Напомним, что ранее телеведущая назвала нынешнего мужа Константина Богомолова своим единственным мужчиной. К слову, как и у Собчак, у режиссера есть ребенок от предыдущих отношений. Возлюбленный Ксении состоял в браке с 36-летней Дарьей Мороз, которая подарила Богомолову дочку Анну, ей девять лет. Актриса утверждает, что общий ребенок навсегда связал ее с бывшим супругом. И этот факт уже ничто не изменит.