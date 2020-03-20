38-летняя Собчак назвала Богомолова своим «единственным мужчиной»

Ксения Собчак решила публично признаться в чувствах экс-супругу Дарьи Мороз. Так, ведущая программы «Док-ток» на Первом канале назвала Константина Богомолова своим «единственным мужчиной». Примечательно, что до отношений с театральным режиссером дочь Людмилы Нарусовой состояла в браке с сыном Эммануила Виторгана. В супружестве с Максимом у телеведущей родился ее первенец — сын Платон. В одном из интервью Ксюша призналась, что не смогла сдержать слез, узнав, что у нее родится наследник. По словам теледивы, на тот момент она не допускала и мысли о дочери. На тот момент Собчак очень хотелось стать мамой мальчика. И ее мечта осуществилась.

Еще за год до расставания с Максимом Виторганом знаменитость писала в своем микроблоге о том, что всегда будет благодарна мужу за появление Платона. Ксения старается не обсуждать развод с сыном Эммануила Гедеоновича. Телеведущая сохранила с экс-возлюбленным дружеские отношения. Внук Людмилы Нарусовой остался под опекой звездной мамы, которая не препятствует Максиму видеться и общаться с их общим ребенком.

«Мой единственный мужчина», — обратилась к нынешнему супругу Ксения.

Примечательно, что журналисты не раз спрашивали Собчак о планах завести второго ребенка. Однако сама телеведущая мастерки уходила от ответа, переводя разговор на другую тему. У Богомолова есть девятилетняя дочь Анна от Дарьи Мороз. Актриса утверждала, что с бывшим мужем ее связывает общий ребенок. И этот факт останется неизменным.