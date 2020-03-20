«Лучше сидите дома!»: Савельева объяснила, почему прервала добровольный карантин

Экс-солистке группы «Фабрика» пришлось выехать в город для того, чтобы попасть на прием к врачу.

36-летняя Саша Савельева вслед за певицей Алсу сообщила о самоизоляции. Супруга Кирилла Сафонова опубликовала в Stories видеообращение для своих поклонников, посоветовав им не пренебрегать правилами личной гигиены. Кроме того, поп-исполнительница объяснила, почему она прервала добровольный карантин. Экс-солистке группы «Фабрика» пришлось выехать в город для того, чтобы попасть к своему лечащему врачу.

Возлюбленная актера предусмотрительно обзавелась защитной маской, одноразовыми перчатками и даже очками. По словам Саши, она не стала распускать волосы, собрав их в пучок для того, чтобы случайно не принести домой вирус.