«Лучше сидите дома!»: Савельева объяснила, почему прервала добровольный карантин

36-летняя Саша Савельева вслед за певицей Алсу сообщила о самоизоляции. Супруга Кирилла Сафонова опубликовала в Stories видеообращение для своих поклонников, посоветовав им не пренебрегать правилами личной гигиены. Кроме того, поп-исполнительница объяснила, почему она прервала добровольный карантин. Экс-солистке группы «Фабрика» пришлось выехать в город для того, чтобы попасть к своему лечащему врачу.
Возлюбленная актера предусмотрительно обзавелась защитной маской, одноразовыми перчатками и даже очками. По словам Саши, она не стала распускать волосы, собрав их в пучок для того, чтобы случайно не принести домой вирус.
«После нескольких дней добровольного карантина пришлось выехать из дома. Потому что очень сильно зажало шею и голова болит… немножко подкруживается. Состояние некомфортное. Еду к замечательному доктору. Запаслась всем, чем можно: перчатки, маска, очки, убрала волосы и брови продезинфицировала. Но лучше сидите дома! У меня с собой только простая маска. Надо купить с клапаном. И после подобных вылазок на улицу, лучше сразу пойти в душ, снять и постирать все вещи. Будьте здоровы», — добавила певица.