«Хочется пересматривать»: Валерия и Зара оценили танец Алсу с дочерьми на карантине

В кадре 36-летняя певица вместе с Сафиной и Микеллой позировали в футболках от модельера Игоря Гуляева.

Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова стала обладательницей новых авторских футболок. Обновки также появились и у дочерей Алсу: тринадцатилетней Сафины и одиннадцатилетней Микеллы.

«Не Гуляй! Сиди дома», — именно такой принт близкий друг Пугачевой — именитый модельер Игорь Гуляев — использовал для эксклюзивной коллекции.

Напомним, что поп-исполнительница вслед за другими артистами решила сесть на добровольный карантин. Находясь на самоизоляции, Алсу не только занимается творчеством, но и домашним бытом. Вместе с дочерьми от Яна Абрамова знаменитость сняла мини-ролик, устроив импровизированные танцы. Свежие кадры артистки с участием наследниц не оставили без внимания певица Валерия, Зара и сам Игорь Гуляев.

«Класс. Хочется пересматривать», — похвалила Алсу возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина. «Хорошенькие», — вторит артистке Зара. «Ааа!» — не сдержал эмоций автор эксклюзивных футболок, которые Алсу подарила своим дочерям.

По словам певицы, на карантине у нее появилось время для того, чтобы заняться любимым хобби — живописью. Кроме того, поп-исполнительница успела разобрать гардероб детей, отложив вещи, из которых они уже давно выросли. Алсу также решила порадовать поклонников живым пением, записав для фанатов свежий видеоролик. Так, супруга Яна Абрамова спела одну из песен Уитни Хьюстон.