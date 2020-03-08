«На Кардашян похожа»: Анастасия Решетова поддержала тренд на челку

Ранее изменили прически Анна Седокова, Мария Погребняк и другие селебрити.

Девушка Тимати Анастасия Решетова решила поддаться духу весны и немного преобразить свой стиль. И начала она с новой прически. Модель слегка укоротила волосы и подстригла челку.

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Отметим, что в этом смысле она оказалась совсем не новатором. Недавно подстригли челки Анна Седокова, Мария Погребняк, Анфиса Чехова, Виталина Цымбалюк-Романовская, Ольга Серябкина, Ани Лорак и даже Надежда Бабкина.

«Мода на челки началась», «Вам очень идет челка», «Как-то не очень…», «С челкой свежо», «Необычно с челкой смотришься», «Так тоже ничего», — по-разному отреагировали на смену имиджа модели ее поклонники в Сети.

Кстати, среди комментаторов немало оказалось и тех, кто счел ее похожей на Ким Кардашян.